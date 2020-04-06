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В Австрии запустили приложение для борьбы с коронавирусом

В Австрии запустили приложение для борьбы с коронавирусом
04:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии на смартфоны выпустили приложение Stopp Corona.

Австрийский Красный Крест запустил приложение для смартфонов Stopp Corona, который анонимизованным образом фиксирует встречи людей, чтобы сообщить о контакте с инфицированным коронавирусом лицом.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Приложение доступно для загрузки в Google Play Store и Apple Store с 25 марта. Установить его могут только пользователи смартфонов в Австрии.

Ключевым элементом приложении является так называемый "дневник контактов", где анонимизованно хранятся все личные встречи с помощью "цифрового рукопожатия": каждому пользователю присваивается сгенерированный уникальным образом цифровой идентификатор и когда пользователь открывает приложение и запускает с помощью Bluetooth поиск расположенных рядом устройств, ему предлагается отметить в своем "дневнике контактов" устройство человека, находящегося рядом. Причем, отметить друг друга нужно обоим пользователям. Прежде всего осуществлять такое "цифровое рукопожатие" нужно коллегам по работе, во время поездки в общественном транспорте - в общем при всех контактах, которые продолжались более 15 минут, когда расстояние между людьми было меньше 2 метров, или же когда контакт происходил в закрытом помещение (авто или комната) и длился более 15 минут.

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Нынешняя версия приложения предполагает только ручное внесение пользователей в "дневник контактов". Однако планируется обновление, которое позволит проводить "цифровые рукопожатия" автоматически: контактирование с другими устройствами будет происходить, если пользователи приближаются друг к другу на расстояние в 1 метр.

В новой версии уже будет возможность пройти самопроверку на выявление коронавируса путем заполнения одобренной медиками анкеты. Если в результате приложение приходит к выводу, что пользователь мог заразиться, то оно автоматически будет отправлять push-сообщения тем людям из "дневника контактов", с которыми пользователь контактировал в течение последних 48 часов, с просьбой о самоизоляции.

В случае же врачебного подтверждения заболевания COVID-19 пользователь сможет сам осуществить анонимное информирования всех своих последних контактов. Такие контакты получат сообщение, что у одного из пользователей приложения, с которым они контактировали, подтверждено инфицирование, указано, когда это произошло, однако номер телефона или другие персональные данные инфицированного человека при этом не будут предоставляться. От информированных таким образом пользователей требуется оставаться под домашним карантином, а при появлении симптомов коронавируса обратиться по телефону за медицинской помощью.

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Чтобы не было злоупотребления функцией информирования о заражении, приложение потребует перед отправкой сообщения предоставить номер мобильного телефона, который в Австрии привязан к конкретному лицу. Только в таком случае можно будет идентифицировать пользователя Stopp Corona, а до этого времени он будет оставаться анонимным и данные пользователей и их контакты сохраняются только на их конечных устройствах.

Нынче загрузка приложения Stopp Corona является добровольной. В то же время отдельные представители австрийской власти не исключили, что установка приложения в дальнейшем может быть и обязательной для всех пользователей смартфонов, что вызвало критику со стороны оппозиции и отдельных экспертов. Пока правительство Австрии изучает все возможности и варианты применения современных технологий для сдерживания распространения нового коронавируса.

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Все по теме:

Австрия, Смартфон, Приложение, Коронавирус, Stopp Corona.
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