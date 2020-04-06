Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Границу можно будет пересечь только автотранспортом: список пунктов пропуска
Границу можно будет пересечь только автотранспортом: список пунктов пропуска
Минздрав проверяет, как доходят маски в местные аптеки
Минздрав проверяет, как доходят маски в местные аптеки
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой
Энрике Иглесиас показал милое видео с младшей дочкой

В Бельгии - свыше тысячи новых случаев COVID-19

В Бельгии - свыше тысячи новых случаев COVID-19
15:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 20 тысяч человек.

За сутки в Бельгии зарегистрировано еще 1123 подтвержденных случая COVID-19, таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло в этой стране 20 814 человек.

Такие данные со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии обнародовало в понедельник издание "The Brussels Times".

"Новые положительные тесты и COVID-19 выявлены у1123 человек, 686 из них проживают во Фландрии, 260 в Валлонии, 137 - в Брюсселе. Министерство не располагает информацией о месте проживания еще 38 человек. Общее количество инфицированных достигло 20 814 случаев с начала пандемии ", - говорится в публикации.

COVID-19: Греция принимает дополнительные меры на двух туристических островах

В больницы за прошедшие 24 часа поступили 420 новых пациентов, таким образом, на стационарном лечении с коронавирусом сейчас находятся 5840 человек. Из них 1257 находятся в реанимации.

В сутки 235 пациентов были выписаны из больниц.

За это же время от COVID-19 умерли 185 человек. Общее количество умерших в Бельгии с начала эпидемии составляет 1632.

"Эти приросты очень быстрые": в Польше ожидают пика COVID-19

Всего в мире заражены коронавирусом 1274527 человек, из них 264 838 выздоровели, 69487 - умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
03 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Точнее в 10 раз: ИИ сможет точно определить срок службы литий-ионных батарей
Точнее в 10 раз: ИИ сможет точно определить срок службы литий-ионных батарей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь