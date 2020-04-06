В Бельгии - свыше тысячи новых случаев COVID-19

Новости мира:Количество инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 20 тысяч человек.

За сутки в Бельгии зарегистрировано еще 1123 подтвержденных случая COVID-19, таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло в этой стране 20 814 человек.

Такие данные со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии обнародовало в понедельник издание "The Brussels Times".

"Новые положительные тесты и COVID-19 выявлены у1123 человек, 686 из них проживают во Фландрии, 260 в Валлонии, 137 - в Брюсселе. Министерство не располагает информацией о месте проживания еще 38 человек. Общее количество инфицированных достигло 20 814 случаев с начала пандемии ", - говорится в публикации.

В больницы за прошедшие 24 часа поступили 420 новых пациентов, таким образом, на стационарном лечении с коронавирусом сейчас находятся 5840 человек. Из них 1257 находятся в реанимации.

В сутки 235 пациентов были выписаны из больниц.

За это же время от COVID-19 умерли 185 человек. Общее количество умерших в Бельгии с начала эпидемии составляет 1632.

Всего в мире заражены коронавирусом 1274527 человек, из них 264 838 выздоровели, 69487 - умерли.