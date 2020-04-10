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Во Франции - 554 новых жертв коронавируса

Во Франции - 554 новых жертв коронавируса
21:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс.

За минувшие сутки в больницах Франции умерли 554 пациента, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил вечером в пятницу на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Он отметил, что по последним данным общее число летальных исходов инфицированных COVID-19 составляет 13197. Из них 4599 умерли в домах престарелых. За последние сутки статистика по этим учреждениям не приводится.

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В реанимационных отделениях в настоящее время находятся 7004 пациента, что вторые сутки подряд показывает снижение тяжелых случаев. Всего госпитализированных с диагнозом COVID-19 во Франции - 31 тыс. 267.

С 1 марта более 25 тыс. пациентов выписались из больниц как выздоровевшие.

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Профессор Саломон в своем выступлении в пятницу подчеркивал, что на этой стадии эпидемии как никогда важно строго соблюдать режим изоляции, а в случаях выхода из дома - установленную дистанцию между людьми. Он настойчиво призывал французов не соблазняться начавшимися пасхальными днями и не нарушать предписанные ограничения.

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Франция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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