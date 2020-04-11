В Нидерландах на судне, с которого эвакуировали больного COVID-19, нашли труп

Новости мира:В Роттердаме на судне в Валхавене нашли труп.

В Роттердаме на судне, из которого на днях эвакуировали инфицированного коронавирусом, обнаружили мертвого мужчину.

Об этом сообщает NOS.

"Мертвого мужчину нашли на судне в Валхавене, что в Роттердаме. Причина смерти устанавливается. Позавчера из судна забрали мужчину, у которого обнаружили коронавирус. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 членов экипажа судна сейчас находятся в изоляции. Всего на борту, который ходит под флагом Багам, - 77 членов экипажа.

Напоминаем, в Нидерландах по состоянию на 10 апреля количество больных COVID-19 составило 23 097, умерли 2 511 человек.