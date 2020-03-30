В Нидерландах медицинские маски начали продавать в магазинах мобильной связи

В Нидерландах в продаже снова появились медицинские маски - не только в аптеках, но и в магазинах.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.
В частности, в районе Схевенинген, что в Гааге, медицинские маски можно приобрести также в магазине мобильной связи. Одноразовые медицинские маски стоят там 1 евро, а за 15 евро можно купить многоразовую маску с фильтрами.
Напоминаем, в Нидерландах количество заболевших возросло до 10 866, из них 771 человек умер.
Как сообщалось ранее:
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 24 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.