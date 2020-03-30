В Нидерландах медицинские маски начали продавать в магазинах мобильной связи

Новости мира:В Нидерландах снова начали продавать медицинские маски.

В Нидерландах в продаже снова появились медицинские маски - не только в аптеках, но и в магазинах.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

В частности, в районе Схевенинген, что в Гааге, медицинские маски можно приобрести также в магазине мобильной связи. Одноразовые медицинские маски стоят там 1 евро, а за 15 евро можно купить многоразовую маску с фильтрами.

Напоминаем, в Нидерландах количество заболевших возросло до 10 866, из них 771 человек умер.

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