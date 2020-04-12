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В Нидерландах обнаружили уже более 25 тысяч случаев коронавируса

В Нидерландах обнаружили уже более 25 тысяч случаев коронавируса
22:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Нидерландах число инфицированных COVID-19 достигло 25 тыс.

В Нидерландах, по состоянию на 12 апреля, количество больных COVID-19 увеличилось до 25 587.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 94 пациента умерли, выявлены 1 188 новых больных. Всего (в стране - ред.) 25 587 больных и 2 737 умерли", - сообщили в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.

Напоминаем, в Нидерландах до 28 апреля продлили ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса.

Сначала было принято решение закрыть до 6 апреля школы, детсады, бары, рестораны, спортклубы. Также все мероприятия с участием значительного количества людей в Нидерландах были запрещены до 1 июня.

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Людей призывают не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро. 

Из-за коронавируса отменили ежегодный песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был проходить в Роттердаме.

По последним данным в мире 1 796 429 человек заразились коронавирусом. Из них 110 030 пациентов умерли, 412 102 - выздоровели.

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Все по теме:

Нидерланды, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, COVID-2020.
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