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Джонсон сдал еще один тест на коронавирус

Джонсон сдал еще один тест на коронавирус
16:00 Сегодня Телеграф

Новости мира:Британского премьера Бориса Джонсона повторно проверили на коронавирус.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализы на коронавирус COVID-19, прежде чем выписаться из больницы, они дали отрицательный результат.

Об этом сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию премьера.

В настоящее время Джонсон находится в загородной резиденции Чекерс вместе со своей беременной невестой Кэрри Симондс.

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Премьер все еще восстанавливается и пока не вернулся к работе, отметили на Даунинг-стрит. Представитель премьера отказался говорить, когда именно Джонсон начнет выполнять свои обязанности. Британские СМИ полагают, что речь идет о нескольких неделях, пока его замещает глава МИД Доминик Рааб.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома, но затем сообщил, что у него все еще не спадает температура. В конце позапрошлой недели стало известно, что Джонсон поступил в больницу, на Даунинг-стрит объяснили госпитализацию мерами предосторожности. Неделю назад канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось и его перевели в палату интенсивной терапии.

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В середине прошлой недели на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона. Затем стало известно, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. В воскресенье Джонсона выписали из больницы.

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Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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