"Остаемся сильными вместе": Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни.

Об этом написал Зеленский в своем Twitter в воскресенье.

"Борис Джонсон сейчас дома! Мы желаем ему и всем британцам, кто страдает от Covid-19, скорейшего выздоровления. Остаемся сильными вместе!", - сказано в сообщении.

.@BorisJohnson is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020