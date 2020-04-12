"Остаемся сильными вместе": Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Новости Украины:Зеленский пожелал Джонсону и всем заболевшим коронавирусом британцам скорейшего выздоровления.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни.

Об этом написал Зеленский в своем Twitter в воскресенье.

"Борис Джонсон сейчас дома! Мы желаем ему и всем британцам, кто страдает от Covid-19, скорейшего выздоровления. Остаемся сильными вместе!", - сказано в сообщении.

.@BorisJohnson is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020

Коронавирус в Британии:

Британские медицинские службы за сутки зафиксировали смерть еще 730 человек с коронавирусом, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на Минздрав Великобритании.

Таким образом, общее число смертей пациентов, у которых был диагностирован вирус, достигло 10 612. Количество выявленных случаев коронавируса приближается к 80 тыс.

СМИ указывают, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире.

Также, уточняет телеканал Sky News, официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.

Напомним: