"Остаемся сильными вместе": Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни.
Об этом написал Зеленский в своем Twitter в воскресенье.
"Борис Джонсон сейчас дома! Мы желаем ему и всем британцам, кто страдает от Covid-19, скорейшего выздоровления. Остаемся сильными вместе!", - сказано в сообщении.
.@BorisJohnson is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020
Коронавирус в Британии:
Британские медицинские службы за сутки зафиксировали смерть еще 730 человек с коронавирусом, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на Минздрав Великобритании.
Таким образом, общее число смертей пациентов, у которых был диагностирован вирус, достигло 10 612. Количество выявленных случаев коронавируса приближается к 80 тыс.
СМИ указывают, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире.
Также, уточняет телеканал Sky News, официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.
Напомним:
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы.
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