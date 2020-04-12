Covid-19 в Иране: за сутки обнаружено более полторы тысячи новых инфицированных

Медицинские службы Ирана за сутки зафиксировали смерть еще 117 пациентов с коронавирусной болезнью Covid-19, сообщает в воскресенье турецкое агентство "Анадолу".
Таким образом, общее количество летальных исходов с Covid-19 в Иране достигло 4 474.
Также были зарегистрированы еще 1 657 случаев заболевания коронавирусной болезнью, а общее их количество в Иране возросло до 71 686.
3 930 пациентов остаются в критическом состоянии, однако 43 893 поправились, уточняет агентство.
Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусной болезнью в стране постепенно снижается. Накануне власти начали ослаблять меры социальной изоляции в стране.
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
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