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Covid-19 в Иране: за сутки обнаружено более полторы тысячи новых инфицированных

Covid-19 в Иране: за сутки обнаружено более полторы тысячи новых инфицированных
15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Иране умерли еще 117 пациентов с коронавирусом, выявлено более 1,5 тыс. случаев заболевания.

Медицинские службы Ирана за сутки зафиксировали смерть еще 117 пациентов с коронавирусной болезнью Covid-19, сообщает в воскресенье турецкое агентство "Анадолу".

Таким образом, общее количество летальных исходов с Covid-19 в Иране достигло 4 474.

Также были зарегистрированы еще 1 657 случаев заболевания коронавирусной болезнью, а общее их количество в Иране возросло до 71 686.

3 930 пациентов остаются в критическом состоянии, однако 43 893 поправились, уточняет агентство.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусной болезнью в стране постепенно снижается. Накануне власти начали ослаблять меры социальной изоляции в стране.

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

Напомним: 

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Иран, Коронавирус, Covid-19.
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