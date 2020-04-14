"Стратегия принудительной интеграции": Франция осудила "земельный" запрет РФ в оккупированном Крыму

Новости мира:Франция осуждает указ президента РФ, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей в Крыму.

Франция осуждает указ президента России Владимира Путина, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части Крыма и Севастополя, заявило посольство Франции в Украине.

"Франция безоговорочно осуждает указ президента РФ № 201 от 20 марта 2020 г., запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

Подчеркивается, что две меры - принудительный призыв жителей Крыма в армию РФ и запрет иностранцам владеть землей в Крыму - принятые российскими властями с разницей в несколько дней, "прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и которая полностью противоречит нормам международного права".

"После шести лет незаконной аннексии Крыма Россией Франция сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в посольстве.

Після шести років незаконної анексії Криму Росією Франція зберігає тверду прихильність повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) April 13, 2020

Ці два заходи (примусовий призов і заборона іноземцям володіти землею в Криму), вжиті російською владою з різницею у кілька днів, чудово ілюструють стратегію примусової інтеграції, яку Росія реалізує у Криму, і яка повністю протирічить нормам міжнародного права. — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) April 13, 2020

О чем речь:

РФ планирует направить почти 3,3 тыс. человек с территории Крымского полуострова этой весной для прохождения "военной службы". МИД Украины в понедельник выразило решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Также МИД потребовало от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта.

20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Напомним: