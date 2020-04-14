Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о пожаре в зоне отчуждения: Общество должно знать правду и быть в безопасности
Зеленский о пожаре в зоне отчуждения: Общество должно знать правду и быть в безопасности
В Украине упростили регистрацию безработных
В Украине упростили регистрацию безработных
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

"Стратегия принудительной интеграции": Франция осудила "земельный" запрет РФ в оккупированном Крыму

"Стратегия принудительной интеграции": Франция осудила "земельный" запрет РФ в оккупированном Крыму
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Франция осуждает указ президента РФ, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей в Крыму.

Франция осуждает указ президента России Владимира Путина, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части Крыма и Севастополя, заявило посольство Франции в Украине.

"Франция безоговорочно осуждает указ президента РФ № 201 от 20 марта 2020 г., запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

Подчеркивается, что две меры - принудительный призыв жителей Крыма в армию РФ и запрет иностранцам владеть землей в Крыму - принятые российскими властями с разницей в несколько дней, "прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и которая полностью противоречит нормам международного права".

"После шести лет незаконной аннексии Крыма Россией Франция сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в посольстве.

О чем речь: 

РФ планирует направить почти 3,3 тыс. человек с территории Крымского полуострова этой весной для прохождения "военной службы". МИД Украины в понедельник выразило решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Также МИД потребовало от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта.

20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Россия, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
02 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
03 Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
04 На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
05 Снижает риски заражения вирусами: что за волшебный продукт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах
В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах
На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
На Донбассе - новый случай COVID-19
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь