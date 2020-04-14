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COVID-19: в Испании прошли первую фазу эпидемии

COVID-19: в Испании прошли первую фазу эпидемии
11:11 Сегодня Телеграф Економічна правда

Новости мира:Министр здравоохранения Испании заявил, что страна пошла пик эпидемии коронавируса.

Испания достигла пика распространения коронавируса, и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.

Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Razon.

Илла указал на данные понедельника, когда было зафиксировано 3477 новых случаев, то есть всего на 2% больше по сравнению с показателями воскресенья.

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Он также подчеркнул, что рост числа выздоровевших составил 6%, а также тот факт, что число смертей выросло лишь на 3%.

"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", - подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение ограничительных мер.

Несмотря на эти позитивные данные, Илла напомнил, что Испания "все еще находится в карантине".

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"Мы не стали начинать никакого процесса отмены и не прекратили ограничения на передвижение людей", - заявил министр, отметив, что возвращение к работе по второстепенным видам деятельности происходит нормально.

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Испания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Сальвадор Илла.
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