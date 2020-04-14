Число случаев заражения COVID-19 в Эстонии увеличилось на 45

Новости мира:В Эстонии за сутки умерли 3 больных коронавирусом человека.

Число жертв коронавирусной инфекции в Эстонии достигло 31, количество выявленных в Эстонии случаев заражения увеличилось на 45, общее число инфицированных выросло до 1373 человек, сообщил во вторник департамент здоровья.

За минувшие сутки сделано 1513 тестов COVID-19, из которых 45 оказались позитивными или 3%. Всего после начала эпидемии из 32 263 проделанных тестов позитивными оказались 1373 теста или 4,3%.

За последние сутки умерли три человека. Всего после начала эпидемии от коронавируса умер 31 человек.

В больницах находится 146 пациентов, из которых 11 на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 115 человек.

Больше всего зараженных в возрастной группе 55-59 лет (11%), в группах 45-49 и 50-54 лет по 10%.

Как сообщалось, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.