Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки
Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки
"Веселый и умный парень": Бивол похвалил Усика
"Веселый и умный парень": Бивол похвалил Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля

Число случаев заражения COVID-19 в Эстонии увеличилось на 45

Число случаев заражения COVID-19 в Эстонии увеличилось на 45
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Эстонии за сутки умерли 3 больных коронавирусом человека.

Число жертв коронавирусной инфекции в Эстонии достигло 31, количество выявленных в Эстонии случаев заражения увеличилось на 45, общее число инфицированных выросло до 1373 человек, сообщил во вторник департамент здоровья.

За минувшие сутки сделано 1513 тестов COVID-19, из которых 45 оказались позитивными или 3%. Всего после начала эпидемии из 32 263 проделанных тестов позитивными оказались 1373 теста или 4,3%.

За последние сутки умерли три человека. Всего после начала эпидемии от коронавируса умер 31 человек.

COVID-19: в Испании прошли первую фазу эпидемии

В больницах находится 146 пациентов, из которых 11 на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 115 человек.

Больше всего зараженных в возрастной группе 55-59 лет (11%), в группах 45-49 и 50-54 лет по 10%.

Как сообщалось, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
03 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
05 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно на 14 апреля
В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
Карта коронавируса в Украине и мире 14 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире 14 апреля
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь