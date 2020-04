Коронавирус в Греции: в пустых отелях разместят мигрантов

Из-за опасности распространения коронавирусной болезни около тысячи мигрантов переместят из лагерей на Лесбосе и других островах Греции в пустые гостиницы на материке.

Об этом в Twitter сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Благодаря совместным усилиям Еврокомиссии, агентства ООН по вопросам миграции и беженцев, правительства Греции и щедрости греческих граждан, около 1000 мигрантов из Лесбоса и других греческих островов, уязвимых перед пандемией Covid-19, переедут в номера свободных отелей", - отметила Йоханссон.

Thanks to combined efforts of @EU_Commission @UNmigration @Refugees & @govgr and with generosity of Greek locals, approx 1000 migrants on Lesbos & other Greek islands who are vulnerable to #Covid19 being moved to vacant hotels. #EU values in practice, even in such trying times.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) April 14, 2020