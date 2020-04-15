Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ
Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)
Эллен Дедженерес сделала защитную маску из подручных средств (Видео)

В НАТО убеждены, что РФ использует COVID-19 для продвижения своих военных интересов

В НАТО убеждены, что РФ использует COVID-19 для продвижения своих военных интересов
21:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Организации Североатлантического договора убеждены, что РФ использует пандемию COVID-19 для продвижения своих интересов.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) убеждены, что Россия использует пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 для продвижения своих военных интересов.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время видеоконференции для журналистов из штаб-квартиры НАТО после заседания министров обороны стран-членов Альянса в формате защищенной телеконференции. 

Он заявил, что главы оборонных ведомств рассмотрели вопрос дальнейшей политики Альянса по сдерживанию угроз и обороны. "Суть в том, что вызовы в области безопасности не ослабли из-за COVID-19. Напротив, потенциальные противники будут рассчитывать использовать ситуацию для продвижения их собственных интересов. Террористические группы могут чувствовать безнаказанность, ситуация с безопасностью в Афганистане и Ираке остается хрупкой, и мы видим непрерывные темпы российской военной активности", - заявил Столтенберг.

В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики

"Поэтому, мы должны поддерживать сдерживание и нашу оборону, поскольку наша основная миссия остается той же - обеспечить мир и стабильность", - добавил генсек Альянса.

Также он добавил, что когда НАТО продолжает принимать все необходимые меры для защиты Вооруженных сил стран Альянса, оперативная боевая готовность и в дальнейшем остается неослабевающей. "И наши силы по-прежнему бдительны, способны и готовы ответить на любую угрозу", - подчеркнул Столтенберг. 

Кроме того, министры обороны обсудили противодействие дезинформации как от государственных, так и негосударственных субъектов, которые пытаются посеять раздор среди членов НАТО, в Европе, и подорвать устои демократии. "Мы противодействуем этим ложным нарративам с помощью фактов и конкретных действий", - отметил генсек Альянса.

Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ

Столтенберг отметил, что во время пандемии COVID-19 появляется новое видение поисков дальнейшего укрепления взаимодействия гражданского общества с военным сектором для поддержки усилий по борьбе с коронавирусом, поскольку традиционные угрозы никуда не исчезли. "Киберугрозы до сих пор реальные, и мы видим более напористую Россию, которая продолжает поддерживать сепаратистов на востоке Украины, нарушающих режим прекращения огня снова и снова, или мы видим присутствие России в Сирии, которая обеспечивает Башару Асаду возможность делать то, что он делает против собственного населения", - сказал Столтенберг.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, РФ, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
02 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
03 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
04 Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
05 В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь