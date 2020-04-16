Столтенберг: Кризис Covid-19 напомнил, насколько мы все уязвимы в сфере здоровья

Новости мира:Столтенберг говорит, что "коронакризис" не является поводом пересматривать ключевое назначение НАТО.

Войска стран НАТО активно помогают гражданским структурам в борьбе с коронавирусом, но вызванный пандемией кризис не является поводом пересматривать ключевое назначение Альянса.

Об этом во время виртуальной пресс-конференции по итогам чрезвычайной встречи министров обороны НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент Укринформа.

"Кризис Covid-19 напомнил, насколько мы все уязвимы в сфере здоровья... Наша задача - реагировать на потенциальные военные угрозы в сфере безопасности. Мы делаем это, и адаптируемся, меняемся, модернизируемся, чтобы ответить на новые вызовы – в киберпространстве, в космосе. Именно так НАТО адаптировалось после завершения "холодной войны", а также после 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым", - заявил руководитель НАТО.

Он напомнил, что сейчас военный персонал Альянса играет важную роль во всем мире, помогая гражданским структурам в борьбе с коронавирусом. Военные разворачивают полевые госпитали, осуществляют перевозки пациентов и медицинского оборудования и снаряжения, помогают в организации противоэпидемического контроля на границах. Но, по мнению Столтенберга, НАТО не может выступать "первым номером" в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения. Зато Альянс должен повысить уровень сотрудничества с гражданскими структурами, чтобы быть лучше подготовленным к защите от таких кризисов в будущем.

"Я не думаю, что существует необходимость изменять ключевую ответственность НАТО как альянса, ответственного за безопасность. Тот факт, что у нас кризис в отрасли здравоохранения не означает, что более традиционные угрозы в сфере безопасности исчезли. Они существуют. Террористические организации и кибернетические угрозы являются реальностью. Мы видим более агрессивную Россию, продолжающую поддерживать сепаратистов на востоке Украины, которые раз за разом нарушают режим прекращения огня. Или присутствие России в Сирии, которая дает Асаду возможность делать то, что он делает против собственного населения", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что у Альянса "нет такой роскоши" - говорить, что можно сосредоточиться только на одном разновидности угроз.

"Да, мы должны научиться мобилизоваться против угроз в сфере здоровья, и в то же время – быть сильными и бдительными в отношении всех других угроз, в том числе вызовов в сфере безопасности", - добавил генеральный секретарь НАТО.