Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Макрон: Я воспринимаю кризис как экзистенциальное событие для человечества

Макрон: Я воспринимаю кризис как экзистенциальное событие для человечества
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Эммануэль Макрон рассказал, каким образом пандемия коронавируса повлияет на ближайшее будущее.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что кризис, вызванный COVID-19, изменит характер глобализации и структуру международного капитализма.

Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.

"Мы все сталкиваемся с насущной необходимостью придумать что-то новое. Все мы приступаем к немыслимому. Я воспринимаю кризис как экзистенциальное событие для человечества, которое изменит характер глобализации и структуру международного капитализма", - отметил Макрон.

ЕС обеспокоен решением Трампа по остановке финансирования ВОЗ

Он надеется, что "травма пандемии" сблизит страны в многосторонних действиях, чтобы помочь слабым странам и ослабленным кризисом, пишет издание. По словам президента Франции, он стремится использовать катаклизм, который побудил правительства отдавать приоритет жизни людей над экономическим ростом, как открытие для преодоления экологических катастроф и социальных неравенств, которые уже угрожали стабильности мирового порядка.

Макрон хочет, чтобы ЕС основал чрезвычайный инвестиционный фонд в сотни миллиардов евро, через который страны-члены должны поддержать Италию и Испанию, где от COVID-19 погибли десятки тысяч человек. Он также хочет, чтобы богатые страны помогли Африке немедленно ввести мораторий на двусторонние и многосторонние выплаты долгов, пишет FT.

Премьер Польши о коронавирусе: Мы переходим в контрнаступление

Вместе с тем, по мнению издания, Макрон не скрывает своей обеспокоенности тем, что может произойти наоборот, и закрытие границ, экономическое падение и потеря доверия к демократии укрепят руку авторитаризма и популистов от Венгрии до Бразилии, которые пытаются использовать кризис. В то же время французский лидер выразил неуверенность, когда именно его предложения принесут свои плоды. "Я не знаю, мы в начале или в середине этого кризиса - никто не знает. Существует много неопределенности", - сказал Макрон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Эммануэль Макрон, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь