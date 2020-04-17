В Италии понемногу отступает COVID-19

Новости мира:Власти Италии отмечают снижение темпов распространения коронавируса COVID-19.

В Италии наблюдается небольшое сокращение ежесуточного заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в итальянской Службе гражданской обороны.

По ее данным, за последние сутки в стране диагностировали 3 тыс. 493 случаев заражения COVID-19, что почти на 300 случаев меньше, чем накануне.

В то же время отмечается рост летальных исходов. В пятницу в стране зафиксировали 575 случаев смерти в то время, как в четверг - 525.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 172 тыс. 434 заражений COVID-19, 22 тыс. 745 заразившихся скончались.

Директор римского департамента по инфекционным заболеваниям Джованни Рецца в свою очередь отметил, что "вирус не исчезает", несмотря на снижение количества случаев заражения инфекционным заболеванием.

Между тем, агентство Bloomberg сообщает, что председатель совета министров Италии Джузеппе Конте продолжает работу над мерами, призванными помочь семьям и предприятиям, пострадавшим от общенационального карантина.

Италия ввела ограничения на передвижение граждан четыре недели назад. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

Ранее в апреле Конте продлил эти меры до 3 мая.

Италия является одной из эпидемиологически неблагоприятных стран. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.