Число зараженных COVID-19 в Польше превысило 8 тысяч

Новости мира:Минздрав Польши зафиксировал 8214 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 8214, из которых 318 человек умерли, 866 - выздоровели.

Об этом сообщает в пятницу в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 8214 человек, 318 человек скончались. Все случаи являются положительными, в том числе и у умерших", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

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świętokrzyskiego (5), zachodnipomorskiego (5), podkarpackiego (5), pomorskiego (4). Z przykrością informujemy o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 84-K Kędzierzyn Koźle, 64-K Tychy, 81-M Starachowice i 87-K Poznań. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 17, 2020

Как отмечается, у большинства умерших были сопутствующие болезни.

За последние сутки полиция проверила соблюдение режима карантина у 112 тыс. человек, у почти 220 случаях выявлены его нарушения.

В больницах Польши на сегодня находится более 2,6 тыс. человек зараженных коронавирусом, на карантине - более 138 тыс., под эпидемиологическим надзором - свыше 25 тыс. человек.

В Польше выздоровели от заболевания коронавирусом 866 человек.

Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил о планах ослабления ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. В частности, на первом этапе, который вводится в действие с 20 апреля, состоится открытие для посещения лесов и парков, в также частично будут отменены ограничения в торговле. В частности, разрешена торговля (в магазинах площадью до 100 кв.м смогут находиться четыре человека из расчета на одну кассу, в магазинах более 100 кв. м - один человек на 15 кв. м площади). Также разрешено пребывание в церквях и культовых сооружениях одному человеку на 15 кв. м).

Дальнейшие этапы отмены ограничений будут зависеть от анализа динамики заболеваемости, возможностей службы здравоохранения Польши и выполнения санитарных рекомендаций.