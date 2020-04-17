Пандемия COVID-19: сколько зараженных в Нидерландах

Новости мира:Власти Нидерландов зафиксировали уже более 30 тысяч случаев коронавируса.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 17 апреля количество заболевших возросло до 30 449.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 144 человека умерло, выявлено 1 235 новых больных. Всего (в стране - ред.) 30 449 больных и 3 459 умерло", - сообщили в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.

В Нидерландах до 28 апреля продолжили ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса.

Все мероприятия с участием значительного количества людей в стране запрещены до 1 июня. Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.