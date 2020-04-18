В Италии планируют ослабление карантина

Новости мира:Власти Италии могут возобновить работу ресторанов и парков в начале мая.

Правительство Италии рассматривает возможность возобновления работы ресторанов, баров и парков с 4 мая.

Об этом сообщает ANSA.

"4 мая бары, рестораны и парки смогут снова открыться, при условии соблюдения всех необходимых ограничений", - говорится в сообщении.

Условия возобновления работы указанных учреждений предусматривают, что обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, в заведениях питания на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. Вместе с тем сохраняется запрет на встрече большими группами.

Однако окончательное решение по ослаблению карантина в правительстве Италии пока не приняли, это сделают на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных в течение следующих двух недель.

Как сообщалось, по состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 251 770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 311 летальных, 574 386 человек выздоровели.