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В Италии планируют ослабление карантина

В Италии планируют ослабление карантина
13:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Италии могут возобновить работу ресторанов и парков в начале мая.

Правительство Италии рассматривает возможность возобновления работы ресторанов, баров и парков с 4 мая.

Об этом сообщает ANSA.

"4 мая бары, рестораны и парки смогут снова открыться, при условии соблюдения всех необходимых ограничений", - говорится в сообщении.

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Условия возобновления работы указанных учреждений предусматривают, что обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, в заведениях питания на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. Вместе с тем сохраняется запрет на встрече большими группами.

Однако окончательное решение по ослаблению карантина в правительстве Италии пока не приняли, это сделают на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных в течение следующих двух недель.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 251 770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 311 летальных, 574 386 человек выздоровели.

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Италия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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