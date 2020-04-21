В Грузии число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось до 408

Новости мира:В Грузии до 408 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Медики в Грузии за сутки выявили еще девять новых заражений коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 408, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, на карантине по коронавирусу находятся 4 тыс. 779 человек, под наблюдением врачей в стационарах - 561 пациент, выздоровели после заражения 95 человек, скончались четыре человека.

Парламент Грузии в среду, 22 апреля рассмотрит обращение правительства и президента о продлении в связи с распространением коронавируса режима чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП по COVID-19 было введено в Грузии действует с 21 марта, введен комендантский час.

Напомним, за минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536.

Франция в понедельник официально зарегистрировала более 20 тысяч смертей от коронавируса, став четвертой страной мира после Италии, Испании и США, которые пересекли этот порог.

По состоянию на утро вторника общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек. Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170 261 человек. В свою очередь, выздоровели 646 433 человека.