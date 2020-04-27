Джонсон возглавит заседание правительственной комиссии по коронавирусу

Новости мира:Борис Джонсон проведет заседании правительственной комиссии по COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет заседании правительственной комиссии по коронавирусу.

Об этом сообщает BBC.

По словам его заместителя, Джонсон будет председательствовать на утреннем заседании правительственного "военного кабинета" по вопросам эпидемии коронавируса.

Министр иностранных дел Доминика Рааб, которая выполняла обязанности премьера во время его отсутствия, сказал, что он "рвется к работе".

В последний раз мистер Джонсон присутствовал на ежедневном брифинге правительства 26 марта.

Напоминаем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса.