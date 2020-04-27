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В Германии число зараженных коронавирусом превысило 155 тысяч

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 155 тысяч
10:00 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 155 тысяч.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии за минувшие сутки возросло на 1018, общее количество зараженных превышает 155 тысяч, тогда как умерли уже 5,75 тыс. человек. Такие данные приводит Институт имени Роберта Коха.

В течение последних суток в Германии умерли 110 больных с коронавирусной болезнью, при этом накануне сообщалось о 140 смертях. Общее количество смертельных случаев возросло до 5750.

Всего с начала эпидемии вирус обнаружили в 155 193 человек, за минувшие сутки это число возросло на1018. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1737 человек.

За все время вылечились более 114 тысяч человек.

Напомним, Германия направит 300 млн евро на борьбу с коронавирусом в мире.

По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 206 544 человека.

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Все по теме:

Германия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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