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Эпидемия коронавируса: В Польше уже более 12 тысяч зараженных Covid-19

Эпидемия коронавируса: В Польше уже более 12 тысяч зараженных Covid-19
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с рапространением коронавируса в Польше количество зараженных уже перевалило отметку в 12 000.

По состоянию на 28 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 12089 человек, из которых 570 человек умерли, а 2655 – вылечились.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом составляет 12089 человек, умерло 570 человек. Все случаи положительные, в том числе и у умерших лиц", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

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Отмечается, что в больницах страны находятся более 2,9 тыс. человек, зараженных коронавирусом, на карантине в домашних условиях– более 82 тыс., под эпидемиологическим надзором – более 18 тыс. лиц.

В Польше на сегодняшний день проведено 300 тыс. тестов.

Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. В частности, на первом этапе с 20 апреля открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап, который предусматривает открытие некоторых учреждений культуры (музеев, галерей, библиотек), возобновление работы отелей и хостелов, а также строительных супермаркетов в выходные дни, может начаться в первой половине мая. В конце мая планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.

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По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 077 007, из них 211 960 - летальных и 925 857 человек выздоровели.

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Польша, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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