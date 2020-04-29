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Пандемия COVID-19: ВОЗ созывает совет для оценки эпидемической ситуации в мире

Пандемия COVID-19: ВОЗ созывает совет для оценки эпидемической ситуации в мире
20:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Прошло уже три месяца, как в мире был объявлен наивысший уровень чрезвычайного положения из-за вспышки COVID-19.

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения проведет совещание 30 апреля для оценки эпидемической ситуации в мире.

Об этом во время брифинга заявил председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что прошло уже три месяца, как в мире был объявлен наивысший уровень чрезвычайного положения из-за вспышки COVID-19.

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"В соответствии с международными медико-санитарными правилами завтра я созываю чрезвычайный комитет. Прошло почти 3 месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию, и именно это было предложено комитетом - оценить эволюцию пандемии и дать рекомендации относительно обновленных рекомендаций", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что первый случай заражения за пределами Китая произошел 13 января в Таиланде. Через 10 дней, после посещения эпицентра вспышки - китайского города Ухань, специалисты нашли доказательства, что коронавирус передается от человека к человеку.

"Чрезвычайный комитет был разделен во мнениях и не советовал мне объявить чрезвычайную ситуацию, которая имеет международное значение. 30 января я снова созвал чрезвычайный комитет и, получив их рекомендации, объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения во всем мире - самый высокий уровень тревоги ВОЗ", - рассказал Гебрейесус.

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Он отметил, что на тот момент было известно о менее 100 случаях и не была зафиксирована ни одна смерть за пределами Китая из-за COVID-119.

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 апреля общее количество случаев заболевания COVID-119 составило более 3 миллиона человек. Умерли от коронавируса более 217 тысяч человек, выздоровели свыше 928 тысяч пациентов.

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Совещание, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
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