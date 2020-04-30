"Экономическая перезагрузка": правительство Германии подготовило план по выходу из "коронакризиса"

Новости мира:У Меркель разработали план из четырех шагов для преодоления коронакризиса.

Федеральное правительство Германии исходит из перспективы резкого падения валового национального продукта в этом году и предлагает 4-шаговый план выхода из кризиса.

Об этом заявил 29 апреля на брифинге в Берлине министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы предполагаем, что экономика в этом году сократится на 6,3 процента, а в следующем году восстановится примерно на 5,2 процента", - сказал Альтмайер, пошутив, что ранее были приятные поводы для брифингов с более оптимистичными прогнозами.

Сейчас, по его словам, это более сильный экономический спад, чем во времена мирового финансового кризиса более 10 лет назад.

По словам федерального министра экономики, это означает, что страна из-за "массового внутреннего и внешнего шока" от коронакризисза, который повлияет на спрос и предложение, скорее всего, восстановит "докризисное" состояние экономических показателей не ранее, чем в начале 2022 года. В этом году экономического минимума можно ожидать в конце второго квартала, добавил он.

Как отметил министр, такой прогноз сделан, исходя из того, что экономическая деятельность постепенно восстановится уже в мае-июне. Но возвращение к нормальной работе возможно лишь с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

По словам Альтмайера, пройдет время, пока экономика полностью восстановится, а в настоящее время нужна "экономическая перезагрузка".

"Сегодня и сейчас стране нужен четкий план относительно того, как можно снова начать экономическую деятельность в интересах 45 миллионов работников и 83 миллионов граждан", - заявил министр.

Он обнародовал четырехшаговый план на перспективу, который предусматривает усовершенствование пакета помощи, принятого в марте (кредиты банка KfW или помощь на короткое время); введение неотложных мер для объектов культуры, организаторов крупных мероприятий и т.п. (тех, кто сможет вернуться к нормальному бизнесу позднее, чем другие отрасли); программу экономического стимулирования спроса (например, бонусы при приобретении автомобилей); долгосрочную "программу фитнеса" для бизнеса (структурные меры поддержки экономики в долгосрочной перспективе, совершенствование международных цепей поставок и т.п.).

Альтмайер также предостерег от очень быстрых темпов послаблений карантина, что может угрожать откатом от того, чего удалось достичь за последние недели.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 29 апреля подтверждено 3 188 027 случаев COVID-19, из них 225606 летальных, 986473 пациента выздоровели.