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COVID-19: премьер Британии поблагодарил всех, кто его поддерживал во время лечения

COVID-19: премьер Британии поблагодарил всех, кто его поддерживал во время лечения
18:10 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Джонсон поблагодарил всех, кто поддерживал его во время лечения от COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил всех за поддержку, которую он получал во время борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Благодарю вас за все замечательные сообщения, которые вы мне прислали, когда мне было плохо, и все, что вы делаете, чтобы защитить себя и других", - написал Джонсон.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после того, как перенес болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

В начале месяца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.

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13 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на коронавирус. Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский обратился к британскому премьер-министру Борису Джонсону, которому диагностировали COVID-19, и указал: "Молимся за его здоровье".

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Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Covid-19.
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