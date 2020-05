COVID-19: премьер Британии поблагодарил всех, кто его поддерживал во время лечения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил всех за поддержку, которую он получал во время борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Благодарю вас за все замечательные сообщения, которые вы мне прислали, когда мне было плохо, и все, что вы делаете, чтобы защитить себя и других", - написал Джонсон.

Thank you for all the wonderful messages you sent me when I was unwell, and for all you are doing to keep yourselves and others safe. pic.twitter.com/BSyXjUctZ0

