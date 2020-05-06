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Пандемия: в Нидерландах зафиксировали более 41 тыс случаев COVID-19

Пандемия: в Нидерландах зафиксировали более 41 тыс случаев COVID-19
17:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах количество заражений уже перевалило отметку в 41 000 человек.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 6 мая количество заболевших возросло до 41 319.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 36 человек умерли, выявлено 232 новых больных. В целом (в стране - ред.) 41 319 больных и 5 204 умерли", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, власти Нидерландов объявили о послаблениях внедрения мер из-за  коронавируса после 28 апреля. В частности, с 11 мая  начнут работать детсады и начальные школы.

Стоматологам и зубным гигиенистам было разрешено работать, другие контактные профессии, в частности парикмахеры, массажисты, пока не могут вернуться к работе. Также не разрешено посещать дома престарелых.

Детям до 12 лет разрешено заниматься командными видами спорта. А от 13 до 18 лет также разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, но при условии, что молодежь будет соблюдать дистанцию - 1,5 метра.

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Большинство введенных в Нидерландах ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября в стране отменены все мероприятия с участием значительного количества людей.

Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

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Нидерланды, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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