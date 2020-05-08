Страны НАТО напоминают, что разделение мира на зоны влияния недопустимо

Новости мира:Страны НАТО призывают отказаться от разделение мира на зоны влияния.

Завершение Второй мировой войны в мае 1945 года для части Европы означало не освобождение, а коммунистическое порабощение, поэтому международное сообщество должно решительно осудить концепцию разделения мира на зоны влияния.

Об этом говорится в совместной декларации, подписанной главами МИД девяти стран: Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, а также госсекретарем США, информирует МИД Польши.

“В мае 1945 года в Европе завершилась Вторая мировая война, но это не означало, что вся Европа стала свободной. На протяжении около 50 лет центральная и восточная части нашего континента оставались под влиянием коммунистических режимов”, - говорится в документе.

Подчеркивается, что балтийские страны были нелегально оккупированы и аннексированы, а другие народы оказались в “железных объятиях” СССР, который принуждал к повиновению с помощью "военной силы, репрессий и идеологического контроля".

“Помня об уроках, которые вытекают из жесткого опыта Второй мировой войны, мы призываем международное сообщество решительно отбросить концепцию зон влияния и требовать равного отношения ко всем суверенных стран”, - подчеркивается в декларации.