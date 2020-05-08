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Эпидемия коронавируса: в Испании выросло суточное количество случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: в Испании выросло суточное количество случаев COVID-19
17:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:КИЕВ. 8&nbsp;мая. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19&nbsp;в Испании составило за&nbsp;последние сутки&nbsp;&mdash; 229&nbsp;человек, в&nbsp;общем погибли более 26,2 тысячи человек. Об&nbsp;этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со&nbsp;ссылкой также на&nbsp;издание El&nbsp;Pais.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 229 человек, в общем погибли более 26,2 тысячи человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигла более 222 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 1 095 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 26 299 человек (в том числе за сутки — 229, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 131 148 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать.

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Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (64,3 тысячи человек) и Каталонии (51,7 тысяча). Многие инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (109 случаев) и Мелилья (119 случаев).

По общему количеству случаев страна занимает второе место в мире после США. Но в последнее время число смертей и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям вновь разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. “Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

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Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

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Карантин, Коронавирус, Испании.
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