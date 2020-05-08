Вероятно причина - "некомпетентность": Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил COVID-19

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение COVID-19.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса.

"Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности", - заявил президент в интервью телеканалу Fox news.

"Наверное, они (Китай - ИФ) не знают, как это сказать. Мы хотели действовать совместно и помочь им, но они не захотели, чтоб мы действовали совместно", - сказал Трамп.

Он отметил, что вскоре сделает заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавив, что ВОЗ является "марионеткой" Пекина, хотя Вашингтон направляет в год в бюджет организации намного больше средств.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Китае отвергают предположения о том, что Институт вирусологии в Ухани является источником пандемии COVID-19.