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Вероятно причина - "некомпетентность": Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил COVID-19

Вероятно причина - "некомпетентность": Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил COVID-19
16:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение COVID-19.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса.

"Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности", - заявил президент в интервью телеканалу Fox news.

"Наверное, они (Китай - ИФ) не знают, как это сказать. Мы хотели действовать совместно и помочь им, но они не захотели, чтоб мы действовали совместно", - сказал Трамп.

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Он отметил, что вскоре сделает заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавив, что ВОЗ является "марионеткой" Пекина, хотя Вашингтон направляет в год в бюджет организации намного больше средств.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

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Президент Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Китае отвергают предположения о том, что Институт вирусологии в Ухани является источником пандемии COVID-19.

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Китай, США, Коронавирус.
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