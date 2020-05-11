Во Франции количество инфицированных COVID-19 превысило 139 тысяч

Новости мира:Во Франции количество погибших за последние сутки снизилось до показателей середины марта, когда страна ввела жесткий карантин.

Во Франции инфицированы коронавирусом 139 063 человека. За сутки от COVID-19 умерли 70 человек. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

По состоянию на 10 мая во Франции подтверждены 130 063 случая инфицирования коронавирусом; 26 380 человек умерли; 2 776 пациентов остаются в реанимации; 56 217 человека выписаны из больниц после выздоровления.

Как уточняет Министерство солидарности и здравоохранения, за минувшие сутки были зафиксированы 70 летальных случаев от COVID-19; выявлены 209 инфицированных; госпитализированы 212 пациентов; 38 человек покинули отделения интенсивной терапии и 212 выздоровели.

Эти показатели свидетельствуют о замедлении темпов пандемии.

Во Франции с понедельника, 11 мая, начался первый этап выхода из режима карантина.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.