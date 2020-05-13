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В Эстонии договорились о начале строительства границы с Россией

В Эстонии договорились о начале строительства границы с Россией
09:41 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии и фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы с Россией.

В Эстонии департамент полиции и пограничной охраны, фирмы Merko Ehitus и GRK Infra 12 мая подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке страны. Об этом сообщает ERR.

Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров – в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).

По текущим расчетам, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до 3 лет и почти 20 миллионов евро.

 "Это как раз тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там и больше всего нелегально пересекают границу", - сообщил министр внутренних дел Март Хельме в интервью "Актуальной камере".

Прошлым летом правительство решило частично сократить расходы на проект. Отказались от полосы из песка и ограждений для животных, также было решено сузить дорогу для патрулей.

"Столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке. То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники", - заявил руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

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Технику для наблюдения за границей и ИТ-решения закупят после того, как будет готова инфраструктура.

Работать строителям придется в непростых условиях. Помимо того, что местами граница проходит по болотистым участкам, надо будет считаться и с особым режимом.

Глава правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков: "Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно".

Справка: Общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет около 135 километров, и уже в ближайшие месяцы будет объявлен тендер на строительство следующего этапа.

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Эстония, Россия, Граница, Строительство границы.
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