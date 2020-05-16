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Посол: Польша могла бы разместить ядерное оружие США

Посол: Польша могла бы разместить ядерное оружие США
10:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер отметила, что возможно Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США. Об этом дипломат заявила в свете недавней критики в адрес Германии со стороны посла США в ФРГ, передает “Голос Америки”.

“Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно Польша — которая платит справедливую долю, понимает риски, и находится на восточном фланге НАТО — могла бы разместить эти вооружения здесь”, — написала Мосбахер в своем Twitter в пятницу.

Замечания посла, что Польша “платит справедливую долю” вероятно касается того, что Польша является одной из стран НАТО, которые выполняют обязательства тратить 2% ВВП на нужды обороны, а Германия — нет. При этом необходимо отметить, что собственно в денежном измерении расхода Берлина на нужды обороны значительно превышают затраты Варшавы. Так, по сообщениям СМИ, оборонный бюджет Германии приближается к 50 млрд долларов, а Польши — достигает 13 млрд.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес младших партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторые из их лидеров призвали к ядерному разоружению.

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Рольф Мютцених ранее в этом месяце призвал вывести все американские ядерные вооружения из Германии. Консервативное крыло коалиции эту позицию не разделяет. 

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В статье для немецкой газеты Die Welt посол Гренелл написал: “Вместо того, чтобы подрывать солидарность, которая составляет основу ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас нужно выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать инвестиции в ядерные усилия НАТО”.

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Польша, НАТО, Ядерное оружие, Джорджетт Мосбахер.
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