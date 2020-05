Посол: Польша могла бы разместить ядерное оружие США

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер отметила, что возможно Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США. Об этом дипломат заявила в свете недавней критики в адрес Германии со стороны посла США в ФРГ, передает “Голос Америки”.

“Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно Польша — которая платит справедливую долю, понимает риски, и находится на восточном фланге НАТО — могла бы разместить эти вооружения здесь”, — написала Мосбахер в своем Twitter в пятницу.

Замечания посла, что Польша “платит справедливую долю” вероятно касается того, что Польша является одной из стран НАТО, которые выполняют обязательства тратить 2% ВВП на нужды обороны, а Германия — нет. При этом необходимо отметить, что собственно в денежном измерении расхода Берлина на нужды обороны значительно превышают затраты Варшавы. Так, по сообщениям СМИ, оборонный бюджет Германии приближается к 50 млрд долларов, а Польши — достигает 13 млрд.

If Germany wants to diminish nuclear capability and weaken NATO, perhaps Poland - which pays its fair share, understands the risks, and is on NATO's eastern flank - could house the capabilities here: https://t.co/VIzpHIgoUN

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) May 15, 2020