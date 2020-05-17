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Режим изоляции: в понедельник Бельгия приступит ко второй фазе выхода

Режим изоляции: в понедельник Бельгия приступит ко второй фазе выхода
14:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Бельгия начнет в понедельник, вторую фазу поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Согласно правительственному плану, Бельгия начнет в понедельник, 18 мая, вторую фазу поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.

Бельгийские СМИ напоминают населению в воскресенье, "что можно и что нельзя" с завтрашнего дня.

В системе начального и среднего образования начнется постепенное возобновление занятий при соблюдении строгих санитарных условий. Детские сады пока останутся закрытыми.

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Кроме того, откроются музеи и некоторые исторические здания, билеты в которые должны приобретаться по интернету или заказываться по телефону.

Парикмахерским, салонам красоты и другим кабинетам немедицинских услуг, предусматривающих непосредственный контакт с клиентами, разрешат приступить к работе по предварительной записи, без живых очередей.

Рынки смогут частично возобновить работу при условии не более 50 продавцов.

Откроются зоопарки, билеты будут продаваться по интернету или через заказ по телефону. 

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Допускаются коллективные спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более 20 человек.

Свадебные и похоронные церемонии могут проходить максимум при 30 участниках. При этом запрещена организация застолий после этих церемоний.

Следующая, третья, фаза объявлена на 8 июня. При этом власти предупреждают, что эта дата еще должна быть подтверждена по мере развития в стране эпидемиологической ситуации и с учетом эффекта принятых до этого мер смягчения режима.

Первая фаза выхода из режима изоляции началась 4 мая, и ее меры были расширены 11 мая.

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Статистические данные по распространению коронавируса в стране продолжают в целом показывать позитивную динамику.

В воскресенье медицинская администрация Бельгии сообщила о 291 новом случае заражения коронавирусом за последние сутки (345 днем раньше). Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 55280.

За сутки умерли 47 больных с диагнозом коронавируса (также 47 летальных исходов было зарегистрировано накануне). Общее число смертей среди зараженных COVID-19 достигло 9052.

Число больничных коек, занятых коронавирусными больными, уменьшилось с субботы на 128.

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Бельгия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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