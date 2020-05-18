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Эпидемия: в Германии фиксируют резкое снижение случаев и смертей от COVID-19

Эпидемия: в Германии фиксируют резкое снижение случаев и смертей от COVID-19
14:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Медики в Германии фиксируют снижений суточного количества смертей среди больных коронавирусом.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 174 697 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

За сутки зафиксировано 342 новых случая заболевания. Количество умерших теперь составляет 7 935 человек (21 в сутки).

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (45 507), Северной Рейн — Вестфалии (36 365), Баден-Вюртемберге (34 000). В Берлине отмечено 6 458 случаев заболевания.

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Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

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Брифинг по ситуации с COVID-19 в Германии, 18 мая 2020 года:

Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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Германия, Карантин, Коронавирус.
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