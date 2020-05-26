Эпидемия COVID-19: в Ирландии впервые за два месяца - ни одной смерти

Новости мира:В связи с положительной тенденцией, в Ирландии впервые с 21 марта за сутки не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса.

В Ирландии впервые с 21 марта за сутки не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на своей странице в Twitter.

"Это очень важный момент сегодня. Впервые за сутки с 21 марта не зафиксировано ни одной новой смерти от COVID-19. Это день надежды. Мы победим", - говорится в сообщении.

В то же время в Министерстве здравоохранения не исключают, что со временем из регионов поступит уточненная информация, поскольку в выходные часто возникает задержка данных.

Число новых больных возросло на 59 человек, что является одним из наименьших показателей за последние 5 дней.

В Министерстве здравоохранения одновременно предостерегают людей от легкомысленного отношения к риску заболеть на фоне уменьшения ежедневного количества новых больных и умерших.

Ирландия сейчас находится на первой из 5 стадий ослабления карантина, который начался 18 мая.

Следует отметить, что по состоянию на 26 мая общее число случаев заболевания COVID-19 в Ирландии составляет 24 698, включая 1606 смертей.