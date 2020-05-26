Еще в одной стране легализировали однополые браки

Новости мира:Президент страны пояснил, что целью решения является борьба с любыми проявлениями дискриминации.

С 26 мая в Коста-Рике можно официально жениться однополым парам.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующее решение властей.

Президент страны Альваро Карлос объяснил, что целью решения является борьба с любыми проявлениями дискриминации.

Первыми гражданами, которые заключили однополый брак, стали две женщины. Из-за угрозы распространения COVID-19 церемония проходила без гостей. Церемонию транслировало государственное телевидение.

Ранее две женщины стали первой однополой парой, поженившейся в Северной Ирландии.