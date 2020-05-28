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Пандемия: В Британии самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе

Пандемия: В Британии самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости мира:В Британии зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса COVID-19.

В Великобритании по сравнению с другими европейскими странами зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса COVID-19, пишет Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

Газета пишет, что в Великобритании зарегистрировано свыше 59 тыс. смертей с 13 марта, и это означает, что коронавирус стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион.

"На этом этапе пандемии, этот уровень смертности выше, чем в любой другой стране, которая предоставляет достоверные данные (о коронавирусе - ИФ)", - пишет издание. 

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Ссылаясь на собственные подсчеты издание отмечает, что смертность от вируса в Британии является самой высокой в Европе, и уступает только США.

При этом издание анализировало данные по коронавирусу только из 19 стран, поскольку считает, что они предоставляют заслуживающие доверия данные. В списке этих стран - все западноевропейские государства, тяжело пострадавшие от коронавируса.

Газета отмечает, что не вошедшие в исследование Бразилия, Россия и Китай также понесли серьезный урон от коронавируса, но полагает, что в них показатели лучше, чем в Великобритании.

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Представитель правительства Великобритании в комментарии изданию заявил, что "делать выводы на данном этапе было бы преждевременно", и что число смертей следует корректировать с учетом среднего возраста умерших.

Издание со своей стороны также отметило, что в таких странах, как Германия и Норвегия, которые ввели ограничения, когда распространение вируса находилось еще на ранней стадии в Европе, уровень смертности значительно ниже, чем в Великобритании, где правительство не сразу дало старт режиму изоляции.

Ранее сообщалось, что в Британии порядка 46 тыс. человек могли умереть после заражения коронавирусом.

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Великобритания, Карантин, Коронавирус.
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