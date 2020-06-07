Пандемия COVID-19: число случаев заражения во Франции превысило 153,6 тыс

Новости мира:С начала пандемии коронавируса во Франции количество выявленных инфицированных превысило 153 тыс.

Во Франции с начала пандемии коронавируса количество выявленных инфицированных превысило 153 тыс. Вылечилось от COVID-19 почти 71 тыс. человек. За минувшие сутки выявлено 579 новых случаев инфицирования.

Такие данные по состоянию на 6 июня обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 153 634 случая инфицирования коронавирусом; 70806 пациентов выздоровели и выписаны из больниц; 29142 человека умерли от COVID-19; 1059 тяжелобольных остаются в реанимации.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 309 человек; выявлено 579 новых случаев инфицирования коронавирусом; зарегистрировано 35 летальных случаев.

Во Франции до 21 июня проходит второй этап правительственного плана постепенного выхода из карантина.

Отменены ограничения путешествовать по территории страны.

В регионах с «зеленым» уровнем эпидемиологического риска возобновляют работу кафе, бары и рестораны. Сейчас на территории метрополии «оранжевой» зоной остается только регион Парижа и вокруг столицы, поэтому в заведениях общественного питания там разрешено принимать клиентов только на летних террасах.

В стране возобновили учебный процесс большинство образовательных учреждений (университеты остались на дистанционной форме обучения).

В «зеленых» зонах открываются музеи и театры (за исключением кинотеатров), парки, зоопарки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.

С соблюдением санитарных норм и социального дистанцирования разрешено проведение публичных религиозных и свадебных церемоний.

Ношение защитных масок остаётся обязательным в общественном транспорте.

Проведение массовых спортивных соревнований, собраний с количеством более 5 тыс. человек запрещено до 31 августа.

Остается ограничения до 10 человек на публичные собрания.

В стране введено мобильное приложение StopCovid отслеживания перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.

Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня.

Выход из карантина во Франции проходит в условиях введенного до 10 июля чрезвычайного санитарного состояния.

По состоянию на утро 7 июня, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 6982965, умерло 402 273, выздоровели 3413444.