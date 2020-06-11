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В Италии - полсотни новых жертв COVID-19

В Италии - полсотни новых жертв COVID-19
20:12 Сегодня Телеграф УНН
От COVID-19 в Италии умерло 34 167 человек, более 171 тысячи человек - побороли болезнь.

Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 53 человека. Всего с начала вспышки умерли более 34,1 тысячи человек, заявили в четверг в Департаменте гражданской защиты, отмечает УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.

Общее количество инфицированных коронавирусом, по состоянию на 11 июня достигла 236,1 тысячу человек, за последние сутки зафиксировали 379 новых случая болезни, фиксирует снижение количества новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии умерли 34 167 человек (в том числе за сутки зафиксировали 53 смерти, данный показатель снизился по сравнению с прошлым днем), выздоровели за все время 171 338 человек, что снова больше за число инфицированных в сутки, на интенсивной терапии находится 236 человек, количество которых уменьшается уже десятую неделю подряд.

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К примеру, 10 июня сообщалось о смерти — 72 человек.

Добавим, власти Италии объявили о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантина, которые “создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны”, писали местные СМИ со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте.

Снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось.

Среди послаблений, заработавших ещё 4 мая — разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

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Молодым людям до 18 лет позволят посещения родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.

С 4 мая должны заработать новые правила пользования общественным транспортом в Италии: вход в метрополитен будут позволять только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя, и на расстоянии друг от друга. На станциях можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они действовали с 10 марта. Указ об этом был опубликован на сайте правительства Италии.

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Передвижение по стране разрешалось только по работе, для лечения и в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.

Впоследствии, Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Заявление Конте транслировалось в Facebook.

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Италия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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