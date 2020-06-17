Авто Бориса Джонсона попало в аварию в центре Лондона

Машина с британским премьером Борисом Джонсоном попала в аварию в центре Лондона. Инцидент произошел из-за того, что на дорогу выбежал участник митинга курдов.

Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. Машина затормозила, и из-за этого в нее врезался автомобиль сопровождения.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5 — Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020

На Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон находился в своем автомобиле в момент инцидента. Пострадавших нет.

Демонстранта, выбежавшего на дорогу, задержала полиция. Он участвовал в акции протеста против действий Турции в отношении курдов.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из-за перенесенной им коронавирусной инфекции COVID-19, у него ухудшилось зрение.