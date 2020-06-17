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Авто Бориса Джонсона попало в аварию в центре Лондона

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Авто Бориса Джонсона попало в аварию в центре Лондона
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Машина с британским премьером Борисом Джонсоном попала в аварию в центре Лондона. Инцидент произошел из-за того, что на дорогу выбежал участник митинга курдов.

Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. Машина затормозила, и из-за этого в нее врезался автомобиль сопровождения.

На Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон находился в своем автомобиле в момент инцидента. Пострадавших нет.

Демонстранта, выбежавшего на дорогу, задержала полиция. Он участвовал в акции протеста против действий Турции в отношении курдов.

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Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из-за перенесенной им коронавирусной инфекции COVID-19, у него ухудшилось зрение. 

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ДТП, Авария, Лондон, Борис Джонсон.

Автор:

Телеграф
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