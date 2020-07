Трамп поздравил Дуду с победой на выборах

"Поздравляю моего друга Президента Анджея Дуду с его историческим переизбранием! С нетерпением ждем продолжения нашей важной совместной работы по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и телекоммуникационную безопасность", - написал Трамп.

Congratulations to my friend President @AndrzejDuda of Poland on his historic re-election! Looking forward to continuing our important work together across many issues, including defense, trade, energy, and telecommunications security!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 13, 2020