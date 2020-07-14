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"Возникли серьезные вопросы": ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге

"Возникли серьезные вопросы": ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге
Обновлено 05:17 Сегодня Телеграф Укринформ
Европейский союз отреагировал на применение Китаем норм закона о нацбезопасности относительно Гонконга. Как заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время виртуальной пресс-конференции по итогам встречи Совета министров иностранных дел, Евросоюз будет вынужден пересмотреть свои отношения с Китаем.

"Относительно Китая. Мы обсудили "драконовские" нормы национального законодательства в сфере безопасности, которые были применены в Гонконге. У нас у всех были серьезные вопросы о соответствии таких действий международным обязательствам Китая. Наше послание в этом контексте является двойственным. Первое – населению Гонконга о том, что Евросоюз поддерживает их автономию и фундаментальные свободы. Второе – Китаю, что его действия изменяют действующие международные правила, и это потребует пересмотра двусторонних отношений и будет иметь для них негативное влияние", - заявил Боррель.

Он отметил, что предложил министрам иностранных дел стран Евросоюза разработать скоординированный подход к отношениям с Китаем, который будет определять действия как на общеевропейском уровне, так и на уровне отдельных членов ЕС.

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Как сообщалось ранее, в понедельник в Брюсселе состоялось первое за несколько месяцев "физическое" заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, где был принято ряд важных решений в сфере международной политики Евросоюза.

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ЕС, Китай, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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