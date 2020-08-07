Минздрав: за сутки в Молдове выявили 362 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Молдове зафиксировали 362 новые случая заболевания на коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве.

"Сегодня были обработаны 2 тыс 572 теста, из которых 1 тыс 990 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 362 результата оказались положительными.", - заявили в Минздраве

На данный момент в стране коронавирусом уже заразились 26 тыс 990 человек из которых 18 тыс 918 пациентов выздоровели, а 835 скончались.

Количество активных случаев в Молдове сейчас составляет 7 тыс 237, 419 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 29 подключено к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщили, что в ФРГ уже второй день фиксируют более 1000 новых случаев заболевания на коронавирус, впервые со средины мая. Об этом сообщают в Институте Роберта Коха.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире приближается к 20 миллионам. Только за последние сутки вирус выявили 272 тысячи случаев болезни.