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Эпидемия COVID-19: Турция приостанавливает авиасообщение с Казахстаном

Эпидемия COVID-19: Турция приостанавливает авиасообщение с Казахстаном
20:11 Сегодня Телеграф
Турецкие власти приостанавливают авиасообщение с рядом стран, в том числе и с Казахстаном. Об этом сообщили в турецком посольстве в Нур-Султане.

Турция приняла решение о приостановлении пассажирских авиарейсов с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном.

Это решение затронуло все авиакомпании, которые осуществляют пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном.

"Вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться соответствующими органами с учетом течения пандемии и санитарно-эпидемиологической ситуации в странах в предстоящий период", - отмечается в информации. 

Также в посольстве Турции заявили, что страна по-прежнему будет находится рядом с "дружественным и братским" народом Казахстана как это было до сегодняшнего дня.

Ранее, за прошедшие сутки в Молдове зафиксировали 362 новые случая заболевания на коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19  во всем мире приближается к 20 миллионам. Только за последние сутки вирус выявили 272 тысячи случаев болезни.

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Все по теме:

Турция, Казахстан, Коронавирус, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
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