Британские школы должны открыться в сентябре - Джонсон

По словам Бориса Джонсона открытие школ в сентябре является серьезной социальной, экономической и моральной необходимостью.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о необходимости открыть британские школы в сентябре.

Об этом сообщает Reuters.

Школы в Великобритании закрылись в марте во время общегосударственного карантина и снова открылись в июне для небольшого количества учеников.

"Закрытие наших школ на дольше, чем это абсолютно необходимо, является социально недопустимым, экономически неустойчивым и морально неоправданным", - написал Джонсон.

Джонсон требует, чтобы все ученики вернулись в школу в начале сентября, для страны это - "национальный приоритет".

"Школы станут последними местами, которые закроют в случае будущих локальных карантинов", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава правительства напомнил, что Минздрав прогнозирует еще одну волну коронавируса и она будет значительно масштабнее.

Напомним, в мире продолжает расти число новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировали 20 млн 7 тыс. 712 инфицированных человек.

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