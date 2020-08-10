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Британские школы должны открыться в сентябре - Джонсон

Британские школы должны открыться в сентябре - Джонсон
07:55 Сегодня Телеграф
По словам Бориса Джонсона открытие школ в сентябре является серьезной социальной, экономической и моральной необходимостью.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о необходимости открыть британские школы в сентябре.

 Об этом сообщает Reuters.

Школы в Великобритании закрылись в марте во время общегосударственного карантина и снова открылись в июне для небольшого количества учеников.

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"Закрытие наших школ на дольше, чем это абсолютно необходимо, является социально недопустимым, экономически неустойчивым и морально неоправданным", - написал Джонсон.

Джонсон требует, чтобы все ученики вернулись в школу в начале сентября, для страны это - "национальный приоритет".

"Школы станут последними местами, которые закроют в случае будущих локальных карантинов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, глава правительства напомнил, что Минздрав прогнозирует еще одну волну коронавируса и она будет значительно масштабнее.

Напомним, в мире продолжает расти число новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировали 20 млн 7 тыс. 712 инфицированных человек.

Украинский Минздрав сообщает, что в стране значительно выросла заболеваемость COVID-19. Степанов в очередной раз призвал украинцев не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни

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Все по теме:

Борис Джонсон, Британия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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