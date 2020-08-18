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Мэр популярного курортного города в Турции заразился коронавирусом

Мэр популярного курортного города в Турции заразился коронавирусом
Обновлено 04:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Мэр турецкой Анталии Мухиттин Бьоджек сообщил о положительном тесте на COVID-19. Сейчас его изолировали в больнице.

"Результат моего теста на коронавирус, проведенного сегодня, оказался положительным. Сейчас мое состояние удовлетворительное, настроение хорошее. Я изолирован в больнице для контроля", - написал Бьоджек в Twitter.

Он также призвал граждан соблюдать меры гигиены, масочный режим и социальную дистанцию.

По состоянию на 18 августа в Турции выявлено 250 542 случая заражения коронавирусом нового типа. Скончалось 5 996 человек, 231 971 - выздоровели. 

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По состоянию на утро понедельника, 17 августа, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире составляет 21 826 450 человек.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, выявили еще 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

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Все по теме:

Турция, Анталия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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