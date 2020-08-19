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Пандемия COVID-19: в Молдове снова антирекорд по числу заболевших за сутки

Пандемия COVID-19: в Молдове снова антирекорд по числу заболевших за сутки
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф
В Молдове за прошедшие 24 часа проведено рекордное число тестов на коронавирус, а именно 2000, в результате проверки которых выявлено 626 новых случаев заражения. Об этом сообщают данные Минздрава.

"В среду обработаны 2 889 тестов, из которых 2 311 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 626 результатов оказались положительными", - отмечается в сообщении.

Ранее проводилось от 1 тыс. до 1,5 тыс. первичных тестов в день, самое большое количество положительных тестов было в июне - 484 случаев заражения за сутки.

"С начала пандемии количество зараженных достигло 31 415 человек, из которых 22 169 вылечились, а 914 умерли", - отмечается в релизе. В нем указывается, что из 626 новых случаев 29 зафиксировано у работников системы здравоохранения, включая девять врачей. 

Число активных случаев коронавируса в Молдове превысило восемь тысяч на 3,5 млн. жителей. В настоящее время в республике 8 332 активных случая.

Согласно неофициальным данным, среди стран с населением более 1 млн жителей, Молдова находится на первом месте в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения - 285 активных случаев на 100 тыс. жителей. При этом за основу взято население Молдавии в 3,5 млн жителей, включая Приднестровский регион. На самом деле, реальное количество жителей не превышает трех млн человек.

Ранее, Греческие власти ввели новые ограничения на известном курортном острове Миконос в Эгейском море и в северном регионе Халкидики.

Также сообщалось, что в Италии на севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека.

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Все по теме:

Молдова, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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