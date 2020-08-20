Вице-канцлер Германии: Лукашенко утратил всяческую легитимность

Вице-канцлер ФРГ и кандидат в канцлеры от социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен уйти в отставку.

Об этом пишет DW.

"Нынешний правитель Лукашенко утратил всяческую легитимность и должен уйти в отставку", - заявил Шольц, который также занимает пост министра финансов Германии, в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз должен иметь в виду стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружественные отношения как с Россией, так и с ЕС".

"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - добавил вице-канцлер Германии.

Как сообщалось ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Лукашенко не захотел проводить с ней телефонный разговор. А председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси остановить насилие по отношению к мирным демонстрантам.